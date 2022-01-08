На переговорах із Росією представники США мають намір запропонувати на обговорення тему розміщення ракет і масштабу навчань у Європі

Представники США на переговорах з Росією планують запропонувати обговорити питання розміщення ракет і масштабу навчань у Європі, пише в суботу The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з цими планами.

"Переговорники США планують з'явитися на переговорах з російськими партнерами в понеділок із пропозиціями щодо обговорення розміщення ракет і масштабів військових навчань у Європі", - пише газета.

Крім того, за даними видання, "Білий дім розраховує з'ясувати, чи серйозна Москва у тому, щоб покінчити з кризою в Україні шляхом дипломатії, чи висуне нездійсненні вимоги як тактику затягування".

"Наш намір полягає в тому, щоб мати з росіянами за столом переговорів відкритий, щирий і серйозний діалог з безпеки в Європі. Ми хочемо бути інклюзивними, ми не хочемо перестрибувати через чиїсь голови, - цитує The Washington Post слова представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера.- Ми хочемо, щоб вони змогли викласти за столом переговорів усі свої занепокоєння. Але ми залишаємо за собою право викласти і всі наші занепокоєння".

У понеділок у Женеві відбудеться позачергова російсько-американська сесія з діалогу про стратегічну стабільність, у середу у Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, а у четвер у Відні – сесія ОБСЄ.