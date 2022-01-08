Події

19:44 08.01.2022

На Черкащині дитина травмувалася піротехнікою

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На Черкащині дитина травмувалася піротехнікою

У селі Червона Слобода Черкаської області 11-річний хлопчик травмувався піротехнікою, повідомляє пресслужба поліції області.

"Подія сталася сьогодні, 8 січня, у селі Червона Слобода. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк і підпалив його. В результаті піротехнічний засіб спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Хлопчика доправили до лікарні та госпіталізували. Поліція внесла відомості про подію до Єдиного обліку.

 

 

 

Теги: #дитина #черкаська #травма
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