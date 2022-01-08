Події

13:24 08.01.2022

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

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Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

Понад 20 людей загинули в районі міста Муррі в пакистанській провінції Пенджаб, їхні автомобілі опинилися під снігом унаслідок потужного снігопаду, повідомляє в суботу BBC.

Наразі, за даними місцевої влади, на які посилається телерадіокорпорація, підтверджена загибель 21 людини. Загалом під снігом були заблоковані близько тисячі автомашин.

Район оголошено зоною лиха.

В останні дні в район міста Муррі прибули туристи на більше ніж 100 тис. автомобілях для того, щоб поспостерігати за незвично сильним снігопадом, зазначає BBC.

Теги: #снігопад #жертви #пакистан
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