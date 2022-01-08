Посольство США вшанувало пам'ять жертв збитого два роки тому літака МАУ під Тегераном

Посольство США вшанувало пам'ять 176 жертв збитого поблизу Тегерана два роки тому літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ".

"Сьогодні ми з сумом згадуємо жертв збитого рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" та їхніх близьких, яких вони залишили назавжди. Два роки тому рейс МАУ PS752 був збитий через безрозсудний вчинок іранського Корпусу вартових ісламської революції. Тоді загинули всі 176 осіб на борту літака", - сказано в повідомленні посольства в суботу.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ", було збито в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту рано вранці 8 січня 2020 року.

На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за падіння українського літака.

Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак МАУ. 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ поблизу Тегерана.

5 січня Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737-800.