Для усунення наслідків витоку мазуту з машзалу Каховської ГЕС необхідне додаткове обладнання та фахівці - глава МВС на зустрічі з послом США

Міністр внутрішніх справ України, керівник робіт із ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС Ігор Клименко обговорив із послом США в Україні Бріджит Брінк наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, повідомляє МВС у четвер.

"Очільник МВС розповів, що наразі є проблеми витоку мазуту з машинного залу Каховської ГЕС, який рухається в напрямку Чорного моря. Для усунення наслідків необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як інформують у МВС, лише в Дніпропетровській області близько 167 тис. осіб залишилися без води. "Перше завдання в цьому напрямі - пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра", - зазначають у відомстві.

"На сьогодні проблем із підвезенням води немає, як питної, так технічної. Але це потребує серйозної логістики. Головне, щоб люди, які постраждали від цієї катастрофи, отримали нове житло", - наведено в повідомленні слова Клименка.

Згідно з повідомленням, посол США в Україні заявила, що "дуже обурена черговим терористичним актом РФ - підривом Каховської ГЕС".

Вона наголосила, що офіційний Вашингтон докладе максимум зусиль, щоб Україна могла оперативно подолати ці наслідки.