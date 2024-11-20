Попередження посольства США пов'язане зі збільшеною загрозою комбінованої атаки РФ по Україні - джерело

Призупинення роботи посольства США в Києві пов'язане із загрозою комбінованої атаки безпілотників і ракет, а не із заявою РФ про зниження порогу застосування ядерної зброї.

"Закриття посольства пов'язане з повітряною тривогою, включно зі зростанням можливої загрози комбінованої атаки з безпілотників і ракет, як це відбувалося останнім часом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з нашими українськими партнерами", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в посольстві США.

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада. "Як запобіжний захід посольство буде закрито, а працівникам посольства дано вказівку сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги", - повідомляється на сайті посольства в середу вранці.

Відповідні попередження після повідомлення посольства розіслали своїм працівникам і деякі американські компанії, а також Американська торговельна палата.

Згодом посольства Іспанії, Угорщини, Італії та Греції в Україні ухвалили рішення не надавати консульських послуг у середу у зв'язку з підвищеним ризиком повітряних атак після того, як відповідне рішення зранку ухвалили в посольстві США. Водночас посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич повідомив, що працюватиме в представництві в середу.