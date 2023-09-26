Політика

10:45 26.09.2023

Перелік пріоритетних реформ було запропоновано як основу для консультацій з Києвом і партнерами в межах незмінної підтримки України - посольство США

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Перелік пріоритетних реформ було запропоновано як основу для консультацій з Києвом і партнерами в межах незмінної підтримки України - посольство США

У межах діалогу з Києвом і сторонами, зацікавленими в майбутньому успіху України, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв'язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України в Брюсселі.

"Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують", - ідеться в заяві на сайті посольства США.

У посольстві наголосили, що метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків із реформування разом з Україною та ключовими зацікавленими сторонами.

"Як заявив президент Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським: "Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати", - йдеться в заяві.

Раніше "Українська правда" оприлюднила текст листа США органам влади України з переліком реформ, які Київ має провести, щоб продовжити отримувати військову підтримку. Лист, нібито, було надіслано прем'єр-міністру, Офісу президента та Координаційній платформі донорів.

У листі вимагають у найближчі три місяці ввести додаткових членів до наглядових рад "Укренерго" і "Нафтогазу", а також створити наглядову раду для нового "Укроборонпрому", посилити незалежність НАБУ і САП (у випадку з САП, зокрема, незалежність від генпрокурора).

Сферу діяльності СБУ наказано обмежити контррозвідкою, антишпигунською діяльністю, боротьбою з тероризмом і кіберзлочинністю.

Потрібно також здійснити перевірку суддів Верховного Суду щодо доброчесності та провести відбір нових суддів за участю міжнародних експертів.

Ідеться і про реформи в Міністерстві оборони, зокрема щодо організації закупівель.

Низку реформ потрібно провести протягом року, серед них - запровадити ринкові ціни на газ та електрику.

 

Теги: #сша #посольство_сша

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