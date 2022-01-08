Події

11:50 08.01.2022

У Київській області рятувальники ліквідували пожежу в церкві

1 хв читати
У Київській області рятувальники ліквідували пожежу в церкві

У селі Григорівка Обухівського району Київської області в суботу, 8 січня, вранці сталося загоряння купола церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УПЦ), повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні о 8:03 надійшло повідомлення про загорання купола церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УПЦ) в селі Григорівка Обухівського району. По прибутті рятувальників було встановлено, що горить купол церкви і перекриття по всій площі (48 квадратних метрів)", - йдеться в повідомленні.

О 8:30 пожежу було локалізовано, а о 9:13 – ліквідовано.

Загиблих та постраждалих не виявлено.

На гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 22 людини особового складу.

Теги: #церква #пожежа
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 08.01.2022
У центрі Харкова горів студентський гуртожиток, евакуювали 106 осіб

У центрі Харкова горів студентський гуртожиток, евакуювали 106 осіб

12:48 05.01.2022
В Алмати горить будівля резиденції президента Казахстану

В Алмати горить будівля резиденції президента Казахстану

11:40 05.01.2022
Горить будівля адміністрації Алмати

Горить будівля адміністрації Алмати

15:52 04.01.2022
У Кривому Розі в будівлі ресторану виникла масштабна пожежа, ніхто не постраждав - ДСНС

У Кривому Розі в будівлі ресторану виникла масштабна пожежа, ніхто не постраждав - ДСНС

08:40 04.01.2022
У Дніпровському районі Києва на пожежі двоповерхового складу постраждала одна людина

У Дніпровському районі Києва на пожежі двоповерхового складу постраждала одна людина

07:02 03.01.2022
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі архіву одного із санаторіїв Святогірська

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі архіву одного із санаторіїв Святогірська

20:45 02.01.2022
У Запоріжжі під час пожежі в гуртожитку врятували 28 людей, серед них п’ятеро дітей

У Запоріжжі під час пожежі в гуртожитку врятували 28 людей, серед них п’ятеро дітей

15:50 02.01.2022
Президент ПАР відвідав парламент, де сталася пожежа

Президент ПАР відвідав парламент, де сталася пожежа

13:06 02.01.2022
У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

11:20 02.01.2022
Влада американського штату Колорадо продовжує підраховувати збитки від природної пожежі

Влада американського штату Колорадо продовжує підраховувати збитки від природної пожежі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

Російські найманці продовжують блокувати рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів на КПВВ на Донбасі

В Україні за добу виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померло

Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для РФ – генсек НАТО

ОСТАННЄ

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

Прикордонники не пустили в Україну російського актора, що їхав зніматися

Посольство США вшанувало пам'ять жертв збитого два роки тому літака МАУ під Тегераном

Племінник Назарбаєва продовжує обіймати посаду першого заступника голови КНБ Казахстану

Опади очікуються найближчими днями по всій Україні

Під час протестів в Алмати загинув ізраїльський громадянин - МЗС

Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

У Бельгії кількість заражень коронавірусом подвоїлася за тиждень

Токаєв вирішив оголосити 10 січня днем жалоби за загиблими у заворушеннях

США працюють над організацією передачі Україні ПЗРК Stinger

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА