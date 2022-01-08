У Київській області рятувальники ліквідували пожежу в церкві

У селі Григорівка Обухівського району Київської області в суботу, 8 січня, вранці сталося загоряння купола церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УПЦ), повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні о 8:03 надійшло повідомлення про загорання купола церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УПЦ) в селі Григорівка Обухівського району. По прибутті рятувальників було встановлено, що горить купол церкви і перекриття по всій площі (48 квадратних метрів)", - йдеться в повідомленні.

О 8:30 пожежу було локалізовано, а о 9:13 – ліквідовано.

Загиблих та постраждалих не виявлено.

На гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 22 людини особового складу.