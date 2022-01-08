Токаєв вирішив оголосити 10 січня днем жалоби за загиблими у заворушеннях

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня днем загальнонаціональної жалоби у зв'язку з жертвами внаслідок заворушень у Казахстані, повідомив прес-секретар глави держави Берік Уалі.

"У зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби. Відповідний указ буде опубліковано", - написав він на своїй сторінці в Facebook.