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09:10 08.01.2022

Колишнього голову Комітету нацбезпеки Казахстану Масімова затримано за підозрою в державній зраді

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Колишнього голову Комітету нацбезпеки Казахстану Масімова затримано за підозрою в державній зраді

Колишнього голову Комітету нацбезпеки (КНБ), екс-прем'єра Казахстану Каріма Масімова затримано за підозрою в державній зраді, повідомила пресслужба КНБ республіки.

"6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан", - йдеться у повідомленні спецслужби, поширеному у суботу.

"Цього ж дня за підозрою у скоєнні цього злочину затриманий та доставлений в ізолятор тимчасового тримання колишній голова КНБ Масімов К.К. та інші особи", - поінформували у відомстві.

Інша інформація на користь слідства розголошенню не підлягає, додали в КНБ.

Масімова було знято з посади голови КНБ республіки 6 січня.

Варто зазначити, що на нараді Ради Безпеки під головуванням президента та голови Ради безпеки республіки Касим-Жомарта Токаєва 6 січня Масімов був присутній поряд із рештою учасників наради.

Раніше в ефірі програми на держтелеканалі 24kz екс-радник першого президента республіки Нурсултана Назарбаєва Ермухамет Ертисбаєв заявив, що "змовники", які стоять за заворушеннями в Казахстані, хотіли домогтися усунення від влади президента Токаєва.

"Була поставлена змовниками, на мою думку, мета - усунути президента Токаєва від влади. Зробити так, як в Україні свого часу", - сказав він. На його думку, подібного масштабу "державний переворот" неможливо було здійснити без "зрадників у найвищих ешелонах влади, особливо у правоохоронних органах".

"Я маю ексклюзивну інформацію, (...) що, наприклад, за 40 хвилин до нападу на аеропорт (Алмати) була дана команда повністю прибрати оточення та охорону", - зазначив Ертисбаєв.

"Усі винні будуть покарані. (...) Це, по суті, державна зрада", - наголосив він.

Ертисбаєв також вважає, що Назарбаєв не з'являється на публіці і не робить заяв у зв'язку з останніми подіями через хворобу.

"Я висловлю своє особисте припущення. (...) У мене таке відчуття, що він важко захворів, інакше він давно вже звернувся б (до народу - ІФ-К)", - сказав Ертисбаєв в ефірі телеканалу "Атамекен бізнес".

Він додав, що не має точної інформації, це його припущення.

"І ось щойно він тяжко захворів, ця збожеволіла камарилья, яка юрбою жадібною біля трону стояла, вона вирішила влаштувати весь цей бешкет, озброєний заколот. Кінцева мета - щоб Токаєв здригнувся і поїхав, втік з країни, як Янукович втік свого часу", - додав він.

56-річний Масімов очолював КНБ із вересня 2016 року. У різні роки обіймав посади прем'єр-міністра республіки, керівника адміністрації президента, був помічником президента Казахстану.

Крісло голови Кабміну Масімов займав - з 2007 до 2012 року, потім з квітня 2014 до квітня 2015 року, після проведення дострокових президентських виборів був перепризначений і був прем'єром до вересня 2016 року.

Загалом Масімов був прем'єром Казахстану упродовж 7 років.

 

 

Теги: #держзрада #затримання #кнб #казахстан
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