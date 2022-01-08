Події

08:22 08.01.2022

В Україні за добу виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померло

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В Україні за добу виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померло

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 3 195 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 07 січня в Україні: зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 151, медпрацівників – 37). Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 752 особи; летальних випадків – 76; одужало 1 942 особи", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 7 січня за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання СOVID-19, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання СOVID-19, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання СOVID-19, 3 січня за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання СOVID-19, 2 січня за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання СOVID-19, 1 січня виявили 5 026 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 699 663 особи; одужало – 3 508 451 особа; летальних випадків - 97 164.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 осіб, з них отримали першу дозу – 14 800 316 осіб, отримали дві дози – 13 950 698 осіб, отримали додаткову дозу – 5787 осіб, бустерну дозу – 16216 осіб. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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