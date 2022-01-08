Події

07:42 08.01.2022

У результаті ДТП в Івано-Франківській області загинуло немовля, троє людей травмовані

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У результаті ДТП в Івано-Франківській області загинуло немовля, троє людей травмовані

Аварія зі смертельним наслідком, у якій загинула п'ятимісячна дівчинка та травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині (Івано-Франківська обл.), повідомили у пресслужбі місцевого відділення поліції.

"7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Р-24 "Татарів-Кам'янець-Подільський" та Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига". Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги в селі Ценява на головну і не переконався в безпеці маневру і зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert. Після зіткнення транспортний засіб Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули і рятувальники", - зазначено у повідомленні поліції Івано-Франківської області у Facebook.

У результаті аварії загинуло п'ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка та літній чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні. 57-річний водій Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі був один. Як встановила перевірка на стан сп'яніння, обидва водії були тверезі.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка управляє транспортним засобом, що спричинило тілесні ушкодження тяжкого ступеня).

 

 

 

Теги: #дтп #постраждалі
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