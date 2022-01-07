Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман у п'ятницю обговорила ситуацію навколо України із генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід, повідомляє держдеп.

У повідомленні йдеться, що сторони "обговорили взаємні побоювання у зв'язку із концентрацією сил РФ біля кордонів України". "Вони знову заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - наголошується в ньому.

Шерман і Шмід погодилися, що засідання Постійної ради ОБСЄ наступного тижня стане чудовою нагодою закликати до деескалації.

Сама Шерман, як повідомлялося, має наступного тижня очолити делегацію США на переговорах з РФ у Женеві.