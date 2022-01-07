Події

19:05 07.01.2022

Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

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Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

 

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман у п'ятницю обговорила ситуацію навколо України із генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід, повідомляє держдеп.

У повідомленні йдеться, що сторони "обговорили взаємні побоювання у зв'язку із концентрацією сил РФ біля кордонів України". "Вони знову заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - наголошується в ньому.

Шерман і Шмід погодилися, що засідання Постійної ради ОБСЄ наступного тижня стане чудовою нагодою закликати до деескалації.

Сама Шерман, як повідомлялося, має наступного тижня очолити делегацію США на переговорах з РФ у Женеві.

 

 

Теги: #сша #україна #обсє
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