Події

16:03 07.01.2022

У Кремлі не виключають телефонного контакту Путіна та Макрона найближчими днями

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У Кремлі не виключають телефонного контакту Путіна та Макрона найближчими днями

У Кремлі не виключають можливої телефонної розмови президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона.

"Йдеться, звісно, про телефонний контакт", - сказав "Інтерфаксу" (Interfax.ru) прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Макрона про те, що найближчими днями проведе переговори з Путіним.

Водночас Пєсков зауважив, що "поки що точного часу немає".

"З іншого боку, між двома президентами контакти можуть узгоджуватися дуже і дуже оперативно", - продовжив представник Кремля.

"Тому не можна виключати, що найближчими днями такий контакт може відбутися", - додав він.

Раніше в п'ятницю Макрон заявив, що має намір найближчими днями провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми продовжуємо діалог із Росією. У мене останніми тижнями було дві ґрунтовні телефонні розмови із президентом Путіним. І найближчими днями буде ще одна розмова", - сказав він на прес-конференції в Парижі.

Теги: #макрон #путін
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