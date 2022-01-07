G7 очікує не лише ухвалення ключових законів в Україні, а і їх успішної імплементації

Група послів країн G7 очікує, що у 2022 році в Україні не лише ухвалюватимуть ключові законодавчі акти, а й успішно їх імплементуватимуть.

"Якими будуть пріоритети роботи Групи послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їх успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців", - повідомляється в акаунті послів G7 в Україні у Twitter.