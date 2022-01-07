Британські військові допомагають лікувати пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Лондона

Групу з 200 британських військовослужбовців скеровано до лікарень Лондона, щоб допомагати медикам доглядати за пацієнтами, які заразилися коронавірусом COVID-19, повідомляє в п'ятницю The Guardian.

До цієї групи включено 40 військових лікарів. Решта 160 військових виконуватимуть завдання, для яких не потрібна серйозна медична підготовка.

Очікується, що військовослужбовці допомагатимуть у лондонських лікарнях до кінця січня.

Під час попередніх хвиль COVID-19 британська влада також направляла військових допомагати в лікарні, зазначає The Guardian.

Велика Британія нині, як і багато інших країн Європи, бореться проти штаму коронавірусу "омікрон". У четвер у країні виявили близько 180 тис. випадків зараження COVID-19.