Події

13:12 07.01.2022

Британські військові допомагають лікувати пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Лондона

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Британські військові допомагають лікувати пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Лондона

Групу з 200 британських військовослужбовців скеровано до лікарень Лондона, щоб допомагати медикам доглядати за пацієнтами, які заразилися коронавірусом COVID-19, повідомляє в п'ятницю The Guardian.

До цієї групи включено 40 військових лікарів. Решта 160 військових виконуватимуть завдання, для яких не потрібна серйозна медична підготовка.

Очікується, що військовослужбовці допомагатимуть у лондонських лікарнях до кінця січня.

Під час попередніх хвиль COVID-19 британська влада також направляла військових допомагати в лікарні, зазначає The Guardian.

Велика Британія нині, як і багато інших країн Європи, бореться проти штаму коронавірусу "омікрон". У четвер у країні виявили близько 180 тис. випадків зараження COVID-19.

Теги: #військові #covid_19 #лондон
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