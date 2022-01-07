Співробітники СБУ перевіряють окремих громадян Казахстану з огляду на ситуацію в республіці та російський чинник

Співробітники Служби безпеки України здійснюють перевірку та спілкуються з окремими громадянами Казахстану.

"З огляду на поточну ситуацію в Казахстані Служба безпеки України в межах своїх повноважень вживає комплексу заходів, зокрема й оперативних, для того, щоб ефективно захищати безпеку громадян України", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-центрі СБУ.

Наголошено, що враховується "російський чинник та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та нашкодити її інтересам".

У СБУ заявили, що саме з цією метою відбувається "перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану". "Тобто відбувається звичайна робота в рамках чинного законодавства та функціональних обов'язків служби", - наголосили в прес-центрі.

Там поінформували, що це стосується й розмови, оприлюдненої в інтернеті. "Чітко видно, що співробітники СБУ ввічливо й коректно поводилися, не перешкоджали відеозйомці, яку здійснювали громадяни Казахстану. З огляду на стурбованість останніх на місце було викликано Нацполіцію, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень і в рамках українського законодавства", - зазначили в прес-центрі.

У СБУ заявили, що спроби трактувати це інакше, як і будь-які розмови про тиск із боку спецслужби, не мають нічого спільного із реальним станом справ.

"Поки що нікого з громадян Казахстану не затримано. Проте оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України підготовлено відповідні матеріали, які буде передано до Державної міграційної служби", - повідомили у прес-центрі СБУ.

Напередодні в соцмережах з'явилася інформація про те, що 6 січня в Києві невідомі люди у цивільному прийшли до представника штабу опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану" та ще одного активіста.