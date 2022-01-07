Події

12:10 07.01.2022

Невеликий мокрий сніг очікується в суботу вдень на Прикарпатті та Закарпатті

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Невеликий мокрий сніг очікується в суботу вдень на Прикарпатті та Закарпатті

Найближчої доби внаслідок переміщення арктичного повітря з північного заходу Європи в Україні похолодає, суттєвих опадів не очікується, повідомив Укргідрометцентр.

Без опадів, лише вдень на Прикарпатті, Закарпатті невеликий мокрий сніг. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 4-9° морозу, у Карпатах та східних областях місцями 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Криму та на півдні Одеської області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві в суботу без опадів; температура повітря вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 січня найвища температура повітря вдень була 7,1° 1998 р., найнижча вночі -26,6° у 1935 р.

У неділю, 9 січня, вночі на Правобережжі, вдень у північних, центральних та більшості південних областей сніг, мокрий сніг (у центральних та південних областях подекуди з дощем), місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° морозу, на сході до 12° морозу, вдень від 3° до 2° тепла; на півдні країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в неділю часом сніг; температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Теги: #погода #прогноз
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