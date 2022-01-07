Події

11:29 07.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 300 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 300 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п’ятниці сягнула 300 млн 298 тис. 124, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 472 тис. 629 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де загалом виявлено 58 млн 487 тис. 665 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків сягнула 833 тис. 988.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 35 млн 226 тис. 386, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 483 тис. 178.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 є Бразилія, де заразилося 22 млн 328 тис. 252 особи, з них померло 619 тис. 654.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок п’ятниці 704,3. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 563 особи, в Індії - 345, у Бразилії - 2 тис. 885.

Теги: #covid_19 #світ
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