У Закарпатській області ситуація з підтопленнями стабілізувалася, пошуки зниклого підлітка тривають

На території Закарпатської області обстановка з підтопленнями стабілізувалася, опадів не спостерігається, пошуки зниклого підлітка тривають, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 на території області ситуація стабілізувалася, опадів не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

На території області залишаються знеструмленими 5 населених пунктів. Підтопленими - близько 70 підвальних приміщень житлових будинків у Берегівському, Рахівському, Тячівському, Мукачівському та Хустському районах, 360 домогосподарств та близько 400 га сільгоспугідь.

Рятувальники ДСНС (12 осіб та 4 одиниці техніки) о 22:00 четверга завершили роботи з відкачування води. Протягом дня відкачали близько 1 тис. 800 куб. м (з початку робіт 5 тис. 300 м3).

Пошуки зниклого підлітка (2007 р.н.), який впав у річку Крайню Рахівського району, тривають.