Події

08:28 07.01.2022

США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

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США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії оборонним загрозам, включно з гіперзвуковими та космічними можливостями, заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії військовим загрозам, що виникають, включно з гіперзвуковими і космічними", - цитують ЗМІ заяву держсекретаря США Блінкена на відкритті віртуальної зустрічі глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

За його словами, американсько-японський альянс "має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові".

"Ми запускаємо нову угоду про дослідження та розробки, яка полегшить нашим вченим, нашим інженерам і керівникам програм співпрацю з проблем, пов'язаних з обороною, від протидії гіперзвуковим загрозам до розширення можливостей космічного базування", - пояснив держсекретар США.

Як загрози він назвав Росію та Китай, які "на суші, на морі, у космосі, кіберпросторі порушують міжнародні норми", згадавши "нарощування військової могутності Росії проти України", "провокаційні" дії Пекіна щодо Тайваню, а також останній пуск ракети Північною Кореєю.

При цьому Блінкен наголосив, що Москва та Пекін "поглиблюють двосторонню військову співпрацю".

Він також повідомив, що сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ в Японії.

 

 

Теги: #сша #оборона #японія #співпраця
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