В Україні за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 5 595 людей, 192 померли

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 7 177 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 595 людей, 192 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 06 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203); 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 99 836 осіб, другу дозу – 44 836 осіб, додаткову дозу отримали 388 осіб, бустерну дозу – 4 620 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 866 осіб; летальних випадків – 192; одужало – 5 595 осіб," - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

У МОЗ зазначають, що вже 47,6% дорослого населення України отримали мінімум одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України одержали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

На день раніше, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання СOVID-19, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання СOVID-19, 3 січня за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання СOVID-19, 2 січня за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання СOVID-19, 1 січня виявили 5 026 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 грудня виявили 7 029 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадках коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 3 696 46 осіб; одужали 3 506 509 осіб; летальних випадків - 97 088.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 осіб, з них отримали одну дозу – 14 800 316 осіб, отримали дві дози – 13 950 698 осіб, отримали додаткову дозу – 5 787 осіб, бустерну дозу – 16 216 осіб. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.