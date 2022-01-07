Події

08:24 07.01.2022

В Україні за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 5 595 людей, 192 померли

2 хв читати
В Україні за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 5 595 людей, 192 померли

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 7 177 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 595 людей, 192 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 06 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203); 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 99 836 осіб, другу дозу – 44 836 осіб, додаткову дозу отримали 388 осіб, бустерну дозу – 4 620 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 866 осіб; летальних випадків – 192; одужало – 5 595 осіб," - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

У МОЗ зазначають, що вже 47,6% дорослого населення України отримали мінімум одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України одержали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

На день раніше, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання СOVID-19, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання СOVID-19, 3 січня за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання СOVID-19, 2 січня за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання СOVID-19, 1 січня виявили 5 026 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 грудня виявили 7 029 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадках коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 3 696 46 осіб; одужали 3 506 509 осіб; летальних випадків - 97 088.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 осіб, з них отримали одну дозу – 14 800 316 осіб, отримали дві дози – 13 950 698 осіб, отримали додаткову дозу – 5 787 осіб, бустерну дозу – 16 216 осіб. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 07.01.2022
Кількість хворих на коронавірус в Казахстані різко зросла, столиця перейшла в "червону зону"

Кількість хворих на коронавірус в Казахстані різко зросла, столиця перейшла в "червону зону"

07:21 07.01.2022
На Буковині за добу виявили 133 нові випадки COVID-19

На Буковині за добу виявили 133 нові випадки COVID-19

21:52 06.01.2022
Візит Борреля в Україну відбувся під знаком запевнень у підтримці проти "російської загрози"

Візит Борреля в Україну відбувся під знаком запевнень у підтримці проти "російської загрози"

16:49 06.01.2022
Латвія відправить Україні зброю та техніку

Латвія відправить Україні зброю та техніку

14:24 06.01.2022
В Україні достатньо ковідних вакцин для повного курсу вакцинації та бустерної дози - міністр

В Україні достатньо ковідних вакцин для повного курсу вакцинації та бустерної дози - міністр

13:25 06.01.2022
Шмигаль домовився з Боррелем про проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

Шмигаль домовився з Боррелем про проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

09:00 06.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 297,8 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 297,8 млн

08:21 06.01.2022
В Україні за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 9 121 особа, 187 померли

В Україні за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 9 121 особа, 187 померли

08:12 06.01.2022
За 2021 рік в Україні проведено рекордну кількість трансплантацій – 306 операцій

За 2021 рік в Україні проведено рекордну кількість трансплантацій – 306 операцій

07:53 06.01.2022
Міністри оборони США та Великої Британії висловилися за підтримку суверенітету України

Міністри оборони США та Великої Британії висловилися за підтримку суверенітету України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

Суд заарештував активи та рахунки телеканалів "Прямий" та "5 канал"

До Ради внесено законопроект щодо підвищення окладу поліцейським до 24 тис. грн

МВС Казахстану повідомило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

ОСТАННЄ

У Закарпатській області ситуація з підтопленнями стабілізувалася, пошуки зниклого підлітка тривають

США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

За добу російські найманці двічі відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи, і не сприятимуть стримуванню Росії

У Харківській області поліцейський катував людину для зізнання у вбивстві, а судмедексперт "не побачив" слідів побоїв

На Різдво закриють центри та пункти вакцинації від COVID-19

США уважно стежать за ситуацією з відправкою миротворців ОДКБ до Казахстану

Білоруські миротворці прибули до Казахстану, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76

У Харкові виявлено тіло немовляти, поліція розпочала розслідування

7 січня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА