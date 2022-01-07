Події

07:40 07.01.2022

За добу російські найманці двічі відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

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За добу російські найманці двічі відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

Минулої доби на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку російських найманців, без втрат. З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"Минулої доби, 6 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у п'ятницю.

Зазначається, що у бік Луганського ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів. Поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ із автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"Станом на 7:00, 7 січня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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