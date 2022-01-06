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20:47 06.01.2022

Міноборони оголосило тендери на харчування у ЗС України та демонополізує постачання

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Міноборони оголосило тендери на харчування у ЗС України та демонополізує постачання

Міністерство оборони України розпочинає процедуру закупівлі послуг з організації харчування у Збройних силах України згідно з річним планом закупівель на 2022 рік, відповідну документацію розміщено в системі Прозоро.

Як повідомлялося на сайті українського оборонного відомства в четвер, закупівлі проводитимуться за новими процедурами, визначеними законом "Про оборонні закупівлі" і набули чинності з 1 січня 2022 року.

Як і було анонсовано 16 грудня 2021 року після погодження річного плану закупівель комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, річний обсяг послуг з організації харчування розподілено на 12 лотів, очікуваною вартістю від 275,8 млн. грн. до 388,4 млн. грн. Процедуру закупівлі розпочато за всіма 12 лотами.

"Вважаю необхідним демонополізувати закупівлі у сфері оборони, зокрема, це стосується харчування. Ситуація, коли постачання залежить від однієї компанії, яка тотально домінує у цьому сегменті, є неприпустимою. Навіть якщо компанія належно виконує свої обов’язки за договорами, така залежність — це великі ризики і вразливість, які треба виключити. Створюючи умови для вільної конкуренції за прозорими правилами, ми підвищуємо стійкість процесів в армії. Одночасно ми закладаємо досить жорсткі умови щодо контролю якості харчування", — сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Лоти сформовані за змістовно-територіальним принципом, в угодах із постачальниками передбачені умови, що гарантують безперервне забезпечення військових якісним харчуванням навіть за форс-мажорних обставин.

"Зміни — це процес, який триватиме певний час. Але ми наголошуємо — вони все одно відбудуться, ми подолаємо формальності і спротив. Досвід свідчить, що намагання здолати монополістів часто супроводжується судовими позовами, спробами заблокувати тендери чи зірвати поставки. Тому передбачено механізм, щоб гарантувати безперервність харчування. Лоти сформовані таким чином, щоб забезпечити резервний варіант у випадку, коли якийсь з постачальників не може чи не хоче виконати свої зобов’язання", - зазначив заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов.

За його словами, зараз невідомо, скільки всього буде постачальників, однак існує алгоритм, який визначає резервний план для кожної військової частини. "Наступний крок після демонополізації — підвищення якості харчування, аналіз технологічних карт, вибудова системи контролю за приготуванням їжі. Буде нульова толерантність до корупції", - додав Шаповалов.

 

 

Теги: #харчування #демонополізація #зсу
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