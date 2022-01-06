Поліція Києва посилила заходи безпеки на період різдвяних свят

У Києві в період різдвяних свят правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"З нагоди релігійного свята Різдва Христового поліцейські у посиленому режимі нестимуть службу біля культових споруд під час проведення богослужінь, а також слідкуватимуть за правопорядком біля святкових локацій", - зазначається у повідомленні.

За правопорядком слідкуватимуть співробітники структурних підрозділів поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України.

Поліція закликає мешканців і гостей столиці не порушувати громадський порядок, дотримуватись норм чинного законодавства та карантинних обмежень, а також сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.