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18:01 06.01.2022

43 українці звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Алмати та Нур-Султана – МЗС

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43 українці звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Алмати та Нур-Султана – МЗС

До посольства України в Казахстані звернулися 43 громадянина України у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Алмати та Нур-Султана, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ вживає заходів щодо захисту інтересів українців у Казахстані. Наразі до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони - пасажири скасованих авіарейсів з Алмати та Нур-Сулатана. Загроз безпеці українців немає. Їх забезпечено тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв'язок", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він додав, що, за інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту м. Алмати заплановано на завтра, 7 січня.

"Посольство взаємодіє з перевізником, щоб зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану найближчим часом", - наголосив речник.

Ніколенко зазначив, що інформації про надзвичайні ситуації за участю громадян України наразі немає.

"Закликаємо українців продовжувати неухильно дотримуватися рекомендацій МЗС: уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без потреби не залишати місця проживання, проявляти підвищену пильність та обережність. У разі потреби негайно звертатися до посольства", - повідомив він.

Теги: #українці #посольство #казахстан
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