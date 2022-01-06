До Ради внесено законопроект щодо підвищення окладу поліцейським до 24 тис. грн

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується прив'язати зарплату поліцейського до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня, що у 2022 році становить 24 810 грн.

Законопроект зареєструвала під №6506-1 у четвер група з 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" та одного - від групи "Довіра".

Він пропонує доповнити ст. 94 закону "Про національну поліцію" чотирма пунктами, один з яких свідчить: "Посадовий оклад поліцейських не може становити менше ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вишів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

При цьому передбачається, що грошове забезпечення поліцейських має складатися з посадового окладу, доплати за спеціальне звання, надбавки за вислугу років, доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, доплати за науковий ступінь та/або вчене звання, премії (не більше ніж 30% посадового окладу). Щомісячна надбавка за вислугу років за наявності стажу служби в поліції від 1 до 2 років пропонується у розмірі 5%, а понад 25 років - 50% посадового окладу.

"Грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпеки роботи, забезпечувати відбір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні витрати працівників поліції", - йдеться у пункті, яким законопроект пропонує доповнити закон про Нацполіцію.

Як повідомлялося, закон про державний бюджет України встановлює у 2022 році прожитковий мінімум із 1 січня - 2393 грн, із 1 липня - 2508 грн, із 1 грудня - 2589 грн, зокрема, для працездатних громадян: із 1 січня - 2481 грн, із 1 липня - 2600 грн, із 1 грудня - 2684 грн. Водночас документ передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 жовтня до 6,7 тис. грн порівняно з нинішніми 6,5 тис. грн.