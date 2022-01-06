Події

15:49 06.01.2022

Релігійні заходи відбуватимуться без парафіян під час дії НС у Казахстані - держТБ

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Релігійні заходи відбуватимуться без парафіян під час дії НС у Казахстані - держТБ

Релігійні заходи відбуватимуться без парафіян під час дії режиму надзвичайного стану у Казахстані, повідомив у четвер держтелеканал "Хабар 24".

"На період дії режиму НС під забороною опинилися масові заходи, зокрема релігійні. Так, у всій країні не відбуватимуться колективні молитви, храми закриті для відвідувань", - повідомив держтелеканал.

За його даними, без парафіян відбудуться і різдвяні богослужіння, заплановані на 7 січня.

Режим НС у Казахстані впроваджено до 19 січня.

Теги: #заходи #церкви #казахстан
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