Події

15:03 06.01.2022

Саакашвілі продовжив висунутий тюремній владі ультиматум до кінця січня - адвокат

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Саакашвілі продовжив висунутий тюремній владі ультиматум до кінця січня - адвокат

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі переніс на кінець січня виконання пенітенціарною службою висунутого ним ультиматуму щодо допущення до нього до Руставської в'язниці незалежних лікарів та надання можливості конфіденційного спілкування з адвокатами.

"Міхеіл Саакашвілі має намір звернутися до крайніх форм протесту, якщо його вимоги не будуть виконані до кінця січня, зокрема оголосити голодування. Пенітенціарна служба з 30 грудня не допускає до Саакашвілі для медичного огляду незалежних лікарів, зокрема і його особистого лікаря Ніколоза Кіпшидзе. Раніше адвокати могли конфіденційно спілкуватися з екс-президентом шляхом обміну записками через встановлений бар'єр у кімнаті для побачень, але ця можливість наразі заборонена адміністрацією Руставської в'язниці", - сказав у четвер журналістам адвокат Шота Тутберідзе.

Декілька днів тому Саакашвілі висунув ультиматум пенітенціарній службі з тими самими вимогами і погрожував розпочати голодування з 6 січня, проте соратники, які його відвідують, переконали не вдаватися до нового голодування, оскільки воно може стати для нього фатальним.

Як повідомив журналістам один із лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Роман Гоцирідзе, наразі Саакашвілі працює у тюремній камері над новою програмою економічного розвитку Грузії.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели до військового госпіталю в місті Горі, де він припинив голодування. 30 грудня його повернули до Руставської в'язниці.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення - сфальсифікованими.

Теги: #саакашвілі #ультиматум
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