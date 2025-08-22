РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

Росія не хоче закінчувати війну, вона хоче висувати ультиматуми, і завдяки ним відтермінувати можливість закінчення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю так: тиждень тому, чи два тижні тому, неважливо - Росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилась. Вона не хоче, і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у п’ятницю.

Глава держави, що росіяни роблять все, щоб президент США Дональд Трамп не накладав на них санкції, і щоб Сполучені Штати не тиснули на них тим тиском, який є у США.

Зеленський також наголосив на важливості того, що США доєдналися до гарантії безпеки для України.

"Таке об'єднання в Вашингтоні відбулося. Так, об'єднання поки що політичне, так, тільки перші кроки того, що наші команди працюють над гарантіями безпеки, але це важливий був сигнал від Америки, від президента. І "русскі" пробують зараз щось ще зробити, щоб не зустрічатися", - зауважив він.

"Питання не просто в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч – це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все, це один із компонентів", - резюмував президент.