У Львові поліція вилучила партію наркотиків та психотропів майже на два мільйони гривень

Наркотичні та психотропні засоби майже на два мільйони гривень вилучили співробітники поліції у Львові під час обшуку у квартирі, яку орендував мешканець Миколаєва, повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції у Львівській області.

"Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1 провели санкціонований обшук за місцем тимчасового проживання мешканця Миколаєва. У результаті слідчих дій вилучено понад 3 кг наркотиків та психотропів… Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного" ринку становить майже 2 млн грн", - зазначено у повідомленні.

За даними поліції, мешканець Миколаєва орендував у Львові квартиру та перетворив її на склад для фасування наркотиків, які він продавав оптовими партіями за допомогою так званих мастеркладів.

Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України, йому готують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 КК України (незаконне виробництво, зберігання, пересилання або збут наркотичних засобів).

Відповідно до закону, санкція зазначеної статті передбачає до 12 років позбавлення волі.