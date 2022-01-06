ЄС перевиконав свою обіцянку забезпечити вакцинами від коронавірусу країни з низьким та середнім доходом

Європейський Союз на сьогодні є найбільшим донором безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19, заявила у четвер глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Ми обіцяли передати в дар 250 млн доз країнам із низьким та середнім рівнем доходу до кінця 2021 року. А насправді ми розподілили 380 млн доз, переважно через (ініціативу глобального доступу до вакцин проти COVID-19) COVAX. Понад 255 млн цих доз уже доставлено до країн-одержувачів", - повідомила глава ЄК у відеозверненні.

Вона сказала, що ЄС має намір зробити більше, пообіцявши розподілити до середини 2022 року 700 млн доз.

Фон дер Ляєн наголосила на активізації зусиль Євросоюзу на підтримку Африки, де показники вакцинації нижчі, ніж в інших частинах світу.

Це важливо, пояснила глава Єврокомісії, тому що контролювати глобальну пандемію можна лише борючись із нею всюди у світі.