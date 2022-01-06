Профспілка співробітників органів внутрішніх справ закликає Зеленського ініціювати питання підвищення зарплат поліцейським

Профспілка атестованих співробітників органів внутрішніх справ України звертається до президента України Володимира Зеленського з проханням ініціювати зміни до закону про Нацполіцію для формування грошового забезпечення поліцейського на належному рівні.

"Надзвичайно низький рівень заробітної плати, незадовільне матеріальне забезпечення… це призвело до виникнення у поліцейських колективах протестного руху, який шириться державою. Зазначені питання жваво обговорюються у соціальних мережах, отримують наразі значний соціальний резонанс", - ідеться у зверненні профспілки до президента, текст якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

У документі зазначається, що поліцейські служать у надзвичайно складних умовах гібридної війни, пандемії, реформування державного управління.

У зверненні значиться, що поліцейські наразі є єдиною категорією, які отримують пенсію відповідно до закону України про забезпечення пенсією осіб, звільнених із військової служби, посадові оклади яких не пов'язані з розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2022 року.

Наголошується також, що диспропорція між грошовим забезпеченням поліцейського та іншого співробітника правоохоронних органів "призводить до послідовної руйнації Національної поліції" й ігнорування цих проблем може призвести до негативних результатів і для системи, і для держави загалом.

"Просимо вас як гаранта державного суверенітету… невідкладно розглянути петицію "Підвищення заробітної плати співробітникам поліції", яка набрала понад 25 тис. голосів. Скористайтеся правом законодавчої ініціативи та ініціювати внесення змін до закону України "Про Національну поліцію" щодо формування складових і встановлення грошового забезпечення поліцейським на гідному рівні", - йдеться у зверненні за підписом голови профспілки Ігоря Поплавського до глави держави.

Профспілка атестованих співробітників органів внутрішніх справ просить президента спрямувати відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради як невідкладний, а також ініціювати внесення Верховною Радою змін до держбюджету на 2022 рік, якими передбачити підвищення грошового забезпечення поліцейських.

Раніше голова Нацполіції України Ігор Клименко заявив, що з січня 2022 року поліцейським буде підвищено грошове забезпечення, насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС.