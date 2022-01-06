У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про погіршення погодних умов у Закарпатській та Івано-Франківській областях, а також підвищення рівня води у водоймах Закарпатської, Львівської та Волинської областей.

Так, 6 січня у Закарпатській області очікуються сильні дощі з переходом у мокрий сніг, а у Карпатах сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Окрім того, у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

6 січня також очікується підвищення рівня води на 2,5-3,0 м із виходом води на заплаву на річці Тиса поблизу Вилока (Закарпатська обл.), внаслідок чого було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

"6-7 січня на Латориці біля Чопа, внаслідок стікання води паводкової хвилі, продовжиться підвищення рівня води на 2,0-2,5 м, із виходом води на заплаву та можливим початковим затопленням дороги М. Геївці - Тисянка Ужгородського району Закарпатської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)", - ідеться у повідомленні.

У ньому також наголошується, що 6-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується відновлення підйомів рівнів води на 0,1 - 0,5 м над рівнями станом на 08:00 5 січня, місцями можливий початковий вихід води.

"На р. Західний Буг біля м. Кам'янки-Бузької продовжиться подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки – жовтий)", - наголошують у ДСНС.