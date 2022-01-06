Події

09:59 06.01.2022

У Казахстані внаслідок протестів постраждали понад тисячу людей - МОЗ

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У Казахстані внаслідок протестів постраждали понад тисячу людей - МОЗ

Унаслідок протестів у Казахстані постраждали вже понад тисячу людей, заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гиніят.

"Унаслідок протестів у республіці Казахстан постраждалих уже понад тисячу людей, 400 осіб госпіталізовано, 62 особи в реанімації", - сказала Гиніят в ефірі державного телеканалу "Хабар-24".

"Терористи нападають на лікарів, постраждали десять медпрацівників. Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих", - зазначила вона.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд.

Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ із проханням посприяти у подоланні терористичної загрози.

У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

 

Теги: #протести #постраждалі #казахстан
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