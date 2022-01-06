Події

09:00 06.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 297,8 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 297,8 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок четверга досягла 297 млн 848 тис. 954, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 465 тис. 472 особи.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де загалом виявлено 57 млн 761 тис. 881 інфікованого COVID-19. Кількість летальних випадків становить 832 тис. 148.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 35 млн 108 тис. 852, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 482 тис. 876.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 розташовується Бразилія. Станом на ранок четверга університет Гопкінса даних щодо країни не оновив. За інформацією порталу Worldometer, що спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, у Бразилії на 09:00 четверга коронавірусом заразилися 22 млн 351 тис. 104 особи, з них померли 619 тис. 559.

Worldometer повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок четверга 703,3. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 556 осіб, Індії – 345, Бразилії – 2 тис. 884.

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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