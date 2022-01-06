Прем'єр Литви заявив про відсутність планів продовжити режим НС на кордоні з Білоруссю

Литовський уряд поки що не вноситиме пропозицію про продовження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю, введеного через нелегальних мігрантів.

"Скоріше за все, таку пропозицію ми вносити не будемо", - сказала прем'єр Литви Інгріда Шимоніте журналістам після засідання уряду в середу.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте в середу сказала журналістам, що міністерство пропонує ще на місяць продовжити запроваджений через наплив мігрантів НС на кордоні з Білоруссю. "МВС зважило ризики і бачить, що загроза не зникла, і підстави для збереження НС є", - сказала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа у вівторок запропонував скасувати НС, оскільки "проблему з мігрантами зараз вирішено". За його словами, якщо ситуація погіршиться, цей режим можна буде запровадити наново.

Введений 10 листопада НС триватиме до півночі 14 січня.

До Литви цього року потрапило понад 4,2 тис. нелегальних мігрантів. Литва та інші країни Заходу обвинувачують Білорусь у організації потоку мігрантів та називають це гібридною агресією.