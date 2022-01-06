США засуджують акти насильства в Казахстані та закликають до стабілізації ситуації мирним шляхом

У Сполучених Штатах уважно стежать за розвитком ситуації в Казахстані та закликають усі зацікавлені сторони відмовитися від насильства та знайти мирні шляхи вирішення проблем, заявив представник держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми засуджуємо акти насильства та знищення майна, і закликаємо до стриманості як влади, так і протестувальників(...). Ми наполегливо закликаємо всі сторони знайти мирне рішення виходу із надзвичайної ситуації", - заявив американський дипломат.

Він зазначив, що Казахстан є цінним партнером США та додав: "Ми просимо всіх казахстанців поважати та захищати конституційні інститути, права людини та свободу ЗМІ".

Раніше представник Білого дому Джен Псакі заявила, що твердження про те, що США стоять за заворушеннями в Казахстані, не відповідають дійсності.

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який є наразі головою Ради колективної безпеки ОДКБ у заяві про направлення до Казахстану миротворчих сили ОДКБ, зазначив, що рішення ухвалено "у зв'язку зі зверненням президента республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва і через загрозу національній безпеці і суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, зокрема, втручанням ззовні".

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.