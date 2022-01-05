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21:01 05.01.2022

Із січня 2022 року поліцейським буде підвищена зарплата - Клименко

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Із січня 2022 року поліцейським буде підвищена зарплата - Клименко

Із січня 2022 року поліцейським буде підвищено грошове забезпечення, насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців і поліцейських, які несуть службу в зоні ООС, повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

"Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути пропорційною ризикам… Протягом минулого року ми знаходили можливість покращувати ситуацію з додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми продовжуватимемо. На так звану 13-ту зарплату гроші не були передбачені. Кошти не були закладені до бюджету-2021",- написав глава Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Кабмін виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським уже із січня.

"Насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців і поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо на подальше підвищення у квітні", - наголосив Клименко.

За його словами, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають.

"Хочу наголосити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. У сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Проте крок за кроком ми це отримаємо. Поліцейський обов'язково отримає гідну зарплату за гідну цілодобову службу заради свого народу", - підсумував Клименко.

 

 

 

Теги: #поліція #підвищення #зарплата
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