США з союзниками порушать на переговорах з РФ наступного тижня питання ворожих дій Москви

США наступного тижня в рамках переговорів з Росією в Женеві мають намір обговорити зловмисні дії РФ, зокрема порушення режиму контролю над озброєннями, повідомили в Білому домі.

"Треба чітко сказати, що за останні десятиліття саме Росія вторгалася в сусідні країни, втручалася в багато виборів, використовувала хімзброю при спробі вбивства на іноземній території та порушувала угоди з контролю над озброєннями", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми з союзниками порушимо ці питання та низку інших (у переговорах з Росією – ІФ) у наступні тижні і, звичайно ж, у рамках цих переговорів (у Женеві та на засіданні Ради Росія – НАТО – ІФ)", - зазначила вона.

Прогрес на січневих переговорах США з РФ щодо безпеки можливий, якщо російська сторона серйозно підійде до переговорного процесу, заявила Псакі.

"Ми діятимемо прагматично... Можливий прогрес, якщо російська сторона прийде на переговори саме задля досягнення такого результату", - сказала вона на брифінгу.

Псакі зазначила, що низку російських пропозицій щодо безпеки в Європі можна обговорити, тоді як інші "цілком нереалістичні".

Раніше повідомлялося, що 9-10 січня пройдуть консультації щодо гарантій безпеки в Женеві, 12 січня відбудеться Рада Росія - НАТО в Брюсселі, а 13 січня розпочнуться дискусії лінією ОБСЄ у Відні.