Режим НС впроваджено на всій території Казахстану

Режим надзвичайного стану впроваджено на два тижні на всій території Казахстану, повідомив у середу державний телеканал "Хабар 24".

За даними телеканалу, обмеження діятимуть до 19 січня на території усієї країни.

"Вони впроваджені у зв'язку із загостренням ситуації, для забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку", - повідомив телеканал.

Раніше президент Казахстану впровадив режим НС в Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях.

