Інтерфакс-Україна
Економіка
20:58 21.10.2025

Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

2 хв читати
Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

Чергові офіси банків у деяких містах України переходять в режим роботи спільної банківської мережі Power Banking, повідомляє пресслужба банку "Глобус" ввечері вівторка.

Така мережа дозволяє притритримуватись звичайного графіку роботи відділень, працювати з альтернативними (додатковими) джерелами електроспоживання, а також резервними каналами зв’язку (переважно оптоволоконними).

"Попри ворожі обстріли енергетичної інфраструктури Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова та Дніпра та інших міст чергові відділення банків продовжують працювати майже без змін", - цитує пресслужба віцепрезидента Асоціації українських банків (АУБ) та голову правління банку "Глобус" Сергія Мамедова.

Він зазначив, що комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Тож клієнти, незалежно від міста, можуть отримати звичайний спектр банківських послуг які надавало конкретне відділення у "нормальному" режимі".

За його словами, у містах, що вже тривалий час перебувають під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру, завдяки роботі енергетиків поступово вдається усунути наслідки ударів і повернути звичний ритм життя. Водночас ситуація залишається крихкою й важкопрогнозованою, тому банки по всій країні продовжують працювати у режимі підвищеної готовності.

"В кожному населеному пункті України, де є відділення банків, не менше 50% банківських відділень є "черговими" — тобто приєднаними до мережі Power Banking, що гарантує їх безперебійну роботу. А відтак банківська система має достатній рівень захисту на випадок можливих блекаутів незалежно від локації", - додав Мамедов.

Згідно з інформацією на сайті Національного банку України (НБУ), Power Banking - це об’єднана мережа відділень банків України, які можуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.

Ця мережа налічує понад 2,4 тис. відділень, що, крім альтернативних джерел енергії та резервних каналів зв’язку, також забезпечені посиленою інкасацією та додатковим персоналом.

Близько 75% відділень мережі Power Banking припадає на системно важливі банки, решта - на відділення інших банків.

У відділеннях мережі можна зняти готівку, здійснити платежі та перекази, обміняти валюти при наявності готівки в касі, а також проконсультуватись з менеджером з фінансових питань.

 

Теги: #банки #офіси #режим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 21.10.2025
ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

16:57 16.10.2025
Свириденко обговорила з керівництвом СБ, ЄІБ і ЄБРР потреби фінансування України на наступний бюджетний період

Свириденко обговорила з керівництвом СБ, ЄІБ і ЄБРР потреби фінансування України на наступний бюджетний період

23:25 17.09.2025
Мецола: офіси ЄС в Україні вже працюють

Мецола: офіси ЄС в Україні вже працюють

17:58 26.08.2025
Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

11:32 24.08.2025
Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

20:13 22.08.2025
ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку

ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку

17:19 22.08.2025
Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

00:55 03.07.2025
АЗК "Укрнафти" несуттєво постраждала від вибухів на трасі М06 і продовжує працювати у штатному режимі

АЗК "Укрнафти" несуттєво постраждала від вибухів на трасі М06 і продовжує працювати у штатному режимі

21:46 20.04.2025
Зеленський: Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб

Зеленський: Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб

15:54 28.03.2025
Швидкісний режим у Києві в теплу пору року змінять лише на 4 ділянках замість 17

Швидкісний режим у Києві в теплу пору року змінять лише на 4 ділянках замість 17

ВАЖЛИВЕ

Удари РФ з початку війни пошкодили обладнання "ДТЕК Нафтогаз" на EUR40 млн – топменеджер

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок – Зеленський

Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

ОСТАННЄ

"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

Westinghouse має намір активізувати будівництво ХАЕС-5,6 відразу після закінчення війни – топменеджер компанії

ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% через гальмування ослаблення гривні

Бюджетний комітет схвалив до розгляду Радою у вівторок законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 325 млрд грн

"Нібулон" окупив $1 млн інвестицій в цифровий двійник елеваторів на базі ERP менш ніж за рік

Трамп планує укласти справедливу торговельну угоду з Китаєм

Рахункова палата повідомила про усунення порушень на 5 млрд грн у сфері будівництва фортифікацій

"Укрнафта" оновила понад 50% АЗК Shall

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА