Інтерфакс-Україна
Події
00:55 03.07.2025

АЗК "Укрнафти" несуттєво постраждала від вибухів на трасі М06 і продовжує працювати у штатному режимі

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Київ. 3 липня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – АЗК ПАТ "Укрнафта" зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів в населеному пункті Березина Глибочицької громади на міжнародній трасі М06 поблизу Житомира, які вона назвала жахливою техногенною ситуацією, і продовжує працювати у штатному режимі, повідомила компанія.

"Жахлива техногенна ситуація сталася в с. Березина поблизу Житомира. Потужні вибухи зруйнували будинки, об’єкти інфраструктури та, зокрема, АЗК вздовж міжнародної траси М06, що опинилися в епіцентрі вибуху (...). Неподалік епіцентру надзвичайної події розташована й наша АЗК UKRNAFTA. Вона зазнала незначних пошкоджень, але продовжує працювати в штатному режимі", – йдеться в повідомленні Укрнафти у Facebook у ніч на четвер.

У компанії вказали, що рух дорогою ускладнений, а на місці працюють екстрені служби.

Повідомляється, що для всіх рятувальників, медиків, поліцейських, місцевих мешканців та всіх, хто постраждав чи бере участь у подоланні наслідків вибуху на АЗК UKRNAFTA організували безкоштовну каву.

"Усе, що маємо в запасі – для вас", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на очільника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, внаслідок двох вибухів у с. Березина поблизу Житомира, які пролунали приблизно о 18:00, відомо про двох загиблих та 15 постраждалих. Згодом він повідомляв вже про 24 постраждалих, серед яких чотири дитини.

За даними "Житомиробленерго", внаслідок вибуху пошкоджено три лінії електропередачі 10кВ, без електроенергії залишалося 735 помешкань.

Джерело: https://www.facebook.com/Ukrnafta/posts/pfbid05hXHBzLKG4Rf7wCrzLW5myhqHWzmukZfVhArkD4jPXKhvZR22HtmGJwobjbofa5ol

Теги: #штатний #режим #укрнафта

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