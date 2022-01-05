Протестувальники розгромили термінал аеропорту Алма-Ати та Duty Free

В аеропорту Алма-Ати повідомили, що протестувальники, які захопили цей аеропорт, розгромили внутрішній термінал і Duty Free.

"Орієнтовно о 20:30 за місцевим часом мітингувальники захопили аеропорт в Алма-Аті. Вони прорвалися на територію аеропорту, розгромили внутрішній термінал і Duty Free. Пасажирів встигли вивести через склад тимчасового зберігання. Співробітників також встигли вивести", - повідомив "Інтерфакс-Казахстан" співробітник аеропорту.

За його словами, один літак приземлився вже після того, як аеропорт був захоплений. Пасажирів цього борту службовці аеропорту виводили у темряві.

Раніше у середу інформаційний портал Orda.kz повідомив, що роботу аеропорту Алма-Ати паралізовано протестувальниками, він захоплений і припинив функціонувати.