Події

19:08 05.01.2022

Протестувальники розгромили термінал аеропорту Алма-Ати та Duty Free

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Протестувальники розгромили термінал аеропорту Алма-Ати та Duty Free

В аеропорту Алма-Ати повідомили, що протестувальники, які захопили цей аеропорт, розгромили внутрішній термінал і Duty Free.

"Орієнтовно о 20:30 за місцевим часом мітингувальники захопили аеропорт в Алма-Аті. Вони прорвалися на територію аеропорту, розгромили внутрішній термінал і Duty Free. Пасажирів встигли вивести через склад тимчасового зберігання. Співробітників також встигли вивести", - повідомив "Інтерфакс-Казахстан" співробітник аеропорту.

За його словами, один літак приземлився вже після того, як аеропорт був захоплений. Пасажирів цього борту службовці аеропорту виводили у темряві.

Раніше у середу інформаційний портал Orda.kz повідомив, що роботу аеропорту Алма-Ати паралізовано протестувальниками, він захоплений і припинив функціонувати.

 

 

Теги: #аеропорт #розгром #казахстан
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