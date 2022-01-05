В авіасполученні між Москвою та Алмати розпочалися перебої

Перебої спостерігаються в авіасполученні між Москвою та Алмати на тлі протестів у Казахстані.

Як випливає з табло аеропорту "Шереметьєво", рейс "Аерофлоту" до Алмати, запланований на 20:55 МСК із московського аеропорту, скасовано.

Виліт ще одного рейсу, який виконує казахстанський національний перевізник Air Astana з "Домодєдово" о 22:15 МСК, поки що значиться в розкладі.

Цей рейс є розворотним. Тобто спочатку літак має прибути до Москви з Алмати, а потім відлетіти назад. Тим часом, за даними аеропорту Алмати, борт мав вилетіти до Москви ще о 15:55 МСК, проте не вилетів досі.

За даними табло "Домодєдово", рейс з Алмати затримується на годину. Літак із Казахстану очікують у Москві о 21:35 МСК замість 20:35 МСК, як заплановано у розкладі.

У Казахстані другий день продовжуються протести. Увечері у середу прес-служба аеропорту Алмати повідомила про захоплення терміналу протестувальниками.

"Азербайджанські авіалінії" (AZAL) у середу повідомили про скасування рейсів до Алмати (Казахстан).

Приватні літаки з Казахстану не вимагали посадки у бішкекському аеропорту Манас, повідомили в середу "Інтерфаксу" (Interfax.ru) у прес-службі аеропорту.

"Заявок на посадку в Манасі приватних літаків із Казахстану не було", - сказав представник прес-служби.

За його словами, в середу аеропорт Манас прийняв один пасажирський рейс із Нур-Султана, ще один рейс із Алмати, запланований на 20:00, був затриманий.

У середу киргизькі ЗМІ повідомили, що приватний літак дочки Нурсултана Назарбаєва Дінари та її чоловіка Тимура Кулібаєва, на борту якого можуть перебувати й інші члени сім'ї першого президента Казахстану, можливо, полетів до Киргизстану.