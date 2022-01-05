Події

16:42 05.01.2022

"Євросолідарність" вимагає виплатити заборгованість та підвищити зарплату співробітникам Нацполіції

2 хв читати
"Євросолідарність" вимагає виплатити заборгованість та підвищити зарплату співробітникам Нацполіції

Партія "Європейська солідарність" вимагає терміново виплатити заборгованість і підвищити зарплату співробітникам Національної поліції України, також у політсилі очікують звіту міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог.

"Свого часу реформа Національної поліції та вихід на вулиці оновленої патрульної поліції стали візитівкою успішних реформ в Україні. Одна з головних умов реформи – заробітна плата вище середньої для патрульних, яка приваблювала на службу кращих із кращих та стала антикорупційним запобіжником. Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення", - йдеться у заяві партії, розміщеній на сайті "Євросолідарності".

Зазначається, що серед головних причин звільнення – низький рівень заробітних плат, невиплата 13-ї зарплати, понаднормових і тиск керівництва для фіктивного підвищення статистики розкриття злочинів.

"Подібна ситуація спостерігається і в інших відділках по усій країні, що дискредитує саму суть реформи Національної поліції. Тому "Європейська солідарність" вимагає в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних і співробітників Національної поліції", - ідеться у заяві.

Окремо у політсилі очікують звіту міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог та розподілу понад 98 млрд грн, виділених МВС на 2022 рік.

"Так само ми вимагаємо підняти грошове забезпечення військовослужбовців, яке фактично не збільшували з 2019 року, а також воїнам Національно гвардії і Державної прикордонної служби, щоб не допустити подібної ситуації із масовими звільненнями у цих структурах", - наголосили в партії.

Теги: #євросолідарність #зарплати #нацполіція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 31.12.2021
Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

12:32 30.12.2021
Середня зарплата в АМКУ за рік зросла до 21 тис. грн

Середня зарплата в АМКУ за рік зросла до 21 тис. грн

17:56 29.12.2021
У представників "Євросолідарності" провели обшуки у справі щодо закупівлі вугілля на Донбасі - Турчинов

У представників "Євросолідарності" провели обшуки у справі щодо закупівлі вугілля на Донбасі - Турчинов

16:06 29.12.2021
У членів "Євросолідарності" вранці відбулися обшуки - нардеп Геращенко

У членів "Євросолідарності" вранці відбулися обшуки - нардеп Геращенко

15:48 28.12.2021
СБУ зареєструвала заяву про вчинення злочину керівництвом України у зв'язку із закупівлею електроенергії та вугілля в РФ – депутат Геращенко

СБУ зареєструвала заяву про вчинення злочину керівництвом України у зв'язку із закупівлею електроенергії та вугілля в РФ – депутат Геращенко

13:03 28.12.2021
Спікер ВР не отримував повідомлень щодо підозри, висунутої Порошенку – депутат Геращенко

Спікер ВР не отримував повідомлень щодо підозри, висунутої Порошенку – депутат Геращенко

15:18 23.12.2021
Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

11:19 23.12.2021
Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

10:29 22.12.2021
"Євросолідарність" у 2022 р. протистоятиме згортанню демократії в Україні – нардеп Геращенко

"Євросолідарність" у 2022 р. протистоятиме згортанню демократії в Україні – нардеп Геращенко

18:08 20.12.2021
Порошенко повернеться, але за власним графіком, а не за сценарієм новорічних відео Зеленського - "Євросолідарність"

Порошенко повернеться, але за власним графіком, а не за сценарієм новорічних відео Зеленського - "Євросолідарність"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Протестувальники зайняли аеропорт Алмати, його роботу призупинено - ЗМІ

У Казахстані припинили мовлення деякі телеканали

У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет і телефонний зв'язок

Горить будівля адміністрації Алмати

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня

ОСТАННЄ

На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

Протестувальники зайняли аеропорт Алмати, його роботу призупинено - ЗМІ

Апеляційний суд повернув до Оболонського справу та скарги Януковича на вирок про держзраду

Будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну - Боррель

Боррель: Безпека в Європі та безпека в Україні стосується насамперед українців та європейців

Кулеба закликав українців у Казахстані уникати акцій протесту

Прокуратура через суд заблокувала всі рахунки "ArcelorMittal Кривий Ріг" через спір щодо рентних платежів за видобуток залізняку

Протестувальники в Казахстані намагаються знести один із пам'ятників Назарбаєву - ЗМІ

Україна та Індія мають значний потенціал військово-технічної співпраці – Данілов

МЗС України розширило рекомендації для громадян, які перебувають у Казахстані

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА