"Євросолідарність" вимагає виплатити заборгованість та підвищити зарплату співробітникам Нацполіції

Партія "Європейська солідарність" вимагає терміново виплатити заборгованість і підвищити зарплату співробітникам Національної поліції України, також у політсилі очікують звіту міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог.

"Свого часу реформа Національної поліції та вихід на вулиці оновленої патрульної поліції стали візитівкою успішних реформ в Україні. Одна з головних умов реформи – заробітна плата вище середньої для патрульних, яка приваблювала на службу кращих із кращих та стала антикорупційним запобіжником. Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення", - йдеться у заяві партії, розміщеній на сайті "Євросолідарності".

Зазначається, що серед головних причин звільнення – низький рівень заробітних плат, невиплата 13-ї зарплати, понаднормових і тиск керівництва для фіктивного підвищення статистики розкриття злочинів.

"Подібна ситуація спостерігається і в інших відділках по усій країні, що дискредитує саму суть реформи Національної поліції. Тому "Європейська солідарність" вимагає в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних і співробітників Національної поліції", - ідеться у заяві.

Окремо у політсилі очікують звіту міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог та розподілу понад 98 млрд грн, виділених МВС на 2022 рік.

"Так само ми вимагаємо підняти грошове забезпечення військовослужбовців, яке фактично не збільшували з 2019 року, а також воїнам Національно гвардії і Державної прикордонної служби, щоб не допустити подібної ситуації із масовими звільненнями у цих структурах", - наголосили в партії.