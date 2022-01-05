Казахстанські сайти недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляють про проблеми зі зв'язком

Казахстанські сайти, зокрема низка ЗМІ, недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляють про проблеми зі зв'язком.

Казахстанці, які перебувають за кордоном, повідомляють, що їм важко зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати за допомогою телефонного зв'язку та через популярні месенджери.

Низка казахстанських сайтів, зокрема популярні в республіці ЗМІ, наразі недоступні. Спостерігаються проблеми з доступом на сайт www.interfax.kz.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв упровадив у столиці країни Нур-Султані, в місті республіканського значення Алмати, а також у Мангістауській та Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.