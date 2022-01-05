Президент Польщі заразився COVID-19

Президент Польщі Анджей Дуда здав позитивний аналіз на наявність COVID-19, повідомив голова адміністрації президента Павел Шрот.

"Президент почувається добре, він серйозно не хворий і перебуває під постійним медичним наглядом", - написав він у Twitter.

Окрім того, раніше декілька людей із оточення президента також заразилися коронавірусом.

Агентство Associated Press також передає, що коронавірус було виявлено й у глави МЗС Болгарії Теодори Генчовської. Її поміщено під медичне спостереження. Проте раніше вона пройшла повний курс вакцинації проти COVID-19.