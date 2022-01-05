Суд засудив двох бойовиків "Л/ДНР" до 10 років позбавлення волі - СБУ

Суд засудив двох бойовиків незаконних збройних формувань так званих Л/ДНР, які протягом чотирьох років брали участь у бойових діях проти України, до 10 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

"Слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році двоє громадян України приєдналися до лав терористичних організацій. Вони чинили збройний опір силам АТО/ООС і обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях у районі Донецької та Луганської областей", - зазначається в повідомленні.

Суд визнав обох бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили. Зловмисників оголошено в розшук.