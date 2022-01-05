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08:22 05.01.2022

В Україні за добу виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 8 439 осіб, 273 померли

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В Україні за добу виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 8 439 осіб, 273 померли

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 4 571 новий випадок захворювання на COVID-19, одужало 8 439 людей, 273 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 04 січня в Україні: зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 210, медпрацівників – 112); 102 478 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 особи, другу дозу - 73 536 осіб, додаткову дозу отримали 597 осіб, бустерну дозу – 1 843 особи. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 366 осіб; летальних випадків – 273; одужало – 8 439 осіб", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 січня за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, 2 січня за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання на СOVID-19, 1 січня виявили 5 026 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 грудня виявили 7 029 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання СOVID-19, 28 грудня 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, 27 грудня виявили 1 864 нових випадків захворювання на СOVID-19, 26 грудня виявили 2 810 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 682 659 осіб; одужало – 3 491 793 особи; летальних випадків - 96 709.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 особи, з них отримали першу дозу – 14 748 322 особи, отримали дві дози – 13 835 698 осіб, отримали додаткову дозу – 4 756 осіб, бустерну дозу – 7 556 осіб. Загалом проведено 28 596 332 щеплення.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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